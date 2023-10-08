Личка: «У нас 18-20 ударов, и мы бьём всё на трибуны»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- В начале второго тайма два центральных защитника получают желтые карточки. Насколько это тревожно, как это повлияло на игру? Я видел, что Маричаль раза три бегал разминаться.

- Потому что там Фабиан Бальбуэна чувствовал проблемы с приводящей мышцей, поэтому Нико Маричаль готовился. Фаби сказал, что не сможет, и я едва не поменял Бальбуэну, но хорошо, что он доиграл до конца, так что все нормально.

- Как вы бы оценили эти 0:0 для своей команды?

- Понятно, что сегодня было больше борьбы на поле. В первом тайме мне не хватало скорости и интенсивности, которые были три дня назад, когда мы играли против «Спартака». Во втором тайме мы уже больше доминировали, пробовал втыкаться в штрафной до завершения. К сожалению, я не знаю, у нас 18-20 ударов, и мы бьем всё на трибуны и не бьем по воротам. Когда ты не попадаешь по воротам, то не можешь забить гол. Сегодня был красивый футбол, много борьбы, атак. Эту игру мог решить стандарт или рикошет, потому что было скользко, мяч летал быстро. Но скажу, что ничья справедливая.

- А где Денис Макаров?

- У него выходной, мы встречаемся в четверг и посмотрим, что будет дальше.

- А так можно?

- Да, можно.