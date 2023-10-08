Смолов – в запасе: «Динамо» назвало состав на игру с «Факелом»

В воскресенье вечером «Динамо» будет принимать «Факел» в 11-м туре чемпионата России. Наставник московской команды Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Лещук, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин.

Отметим, что нападающий Фёдор Смолов начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч Премьер-лиги между «Динамо» и «Факелом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.