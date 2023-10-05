Пятибратов: «Есть предпосылки увидеть меня на посту тренера, но надо подождать»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов, находящийся сейчас без работы, высказался о своём будущем.

Специалист допустил, что уже в ближайшее время он может вернуться к тренерской деятельности. По словам Пятибратова, он хочет остановить свой выбор на интересном и амбициозном проекте, где получит достаточно времени на работу.

«Есть предпосылки увидеть меня на посту тренера, но надо подождать. Я не готов бросаться на любую работу. Важно, чтобы была возможность самореализовываться, чтобы меня не подгоняли», — цитирует Пятибратова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Пятибратов покинул «Факел» в конце апреля нынешнего года. Ранее он также работал в «Сочи» и «Мордовии».