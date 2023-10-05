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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чавес: «Победа над «Спартаком» прибавит нам уверенности в собственных силах»

05 Октября 2023 • 14:27 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал, как победа над «Спартаком» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Кубка России скажется на психологическом состоянии «бело-голубых».

«Результат, которого мы добились в дерби со «Спартаком», несомненно, прибавит нам уверенности в собственных силах, поможет нам лучшим образом проводить предстоящие матчи. В психологическом плане это очень важная победа», — приводит слова Чавеса Metaratings.

Напомним, Чавес выступает за «Динамо» с августа нынешнего года. В футболке московского клуба 27-летний мексиканец успел провести семь встреч.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 8 октября против «Факела». На данный момент динамовцы, имеющие в своём активе 16 очков, занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Луис Чавес
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