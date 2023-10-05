Дьяков предположил, с чем может быть связана нестабильная игра «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о нестабильной игре «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, выступать более стабильно динамовцам мешает адаптация новичков команды Луиса Чавеса и Бителло, которые пополнили состав «Динамо» минувшим летом.

«Возможно, нестабильная игра «бело-голубых» связана с тем, что новички не успели адаптироваться в команде — Бителло и Чавес. Но я думаю, что это точечные усиления от руководства клуба и самого Лички, они знали кого берут, поэтому этих игроков надо ставить», — цитирует Дьякова Metaratings.

В 10 турах текущего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» набрали 16 очков и расположились на шестой строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч «Динамо» проведёт 8 октября против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.