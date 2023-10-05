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Луценко: «Старший сын у меня тренируется в академии «Динамо» эксклюзив

05 Октября 2023 • 18:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
08.10 16:30

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих детях.

- Сейчас вы находитесь без клуба. Как проходит ваш типичный будний день?

- Встаю в 7 утра, отвожу детей в школу. Выхожу на пробежку или играю с мячом. Днём встречаю детей со школы и начинаются кружки. Старший у меня тренируется в академии «Динамо», отвожу его в манеж. Вечером делаем уроки и отбой. Так выглядит классический день.

Полное интервью с Евгением выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 6 октября, в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Евгений Луценко
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