Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих детях.

- Сейчас вы находитесь без клуба. Как проходит ваш типичный будний день?

- Встаю в 7 утра, отвожу детей в школу. Выхожу на пробежку или играю с мячом. Днём встречаю детей со школы и начинаются кружки. Старший у меня тренируется в академии «Динамо», отвожу его в манеж. Вечером делаем уроки и отбой. Так выглядит классический день.

Полное интервью с Евгением выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 6 октября, в 10:00 по московскому времени.