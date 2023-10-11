Агент Майсторовича: Милан вернулся в Москву

Александар Важич, представитель сербского защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал о восстановлении футболиста.

«Пока все идёт по плану, обычно восстановление после подобных повреждений занимает от семи до девяти месяцев. Не так давно Майсторович ездил в Сербию, но сейчас вернулся в Москву и занимается персонально с фитнес-тренером», — приводит слова агента футболиста «РБ Спорт».

Представитель игрока также отметил, что восстановление от таких травм занимает от семи до девяти месяцев. В прошедшем сезоне Майсторович провёл в футболке «Динамо» десять матчей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего игрока в один миллион евро.