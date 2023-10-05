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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» нацелено на чемпионский титул РПЛ – Бальбуэна

05 Октября 2023 • 21:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
08.10 16:30

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна дал комментарий по поводу амбиций команды.

«Мы все очень эмоциональные, все очень хотим выиграть, быть конкурентными. Даже внутри коллектива мы очень настроены. Наша цель состоит в том, чтобы сделать всё возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне. Все возможности для этого у нас есть», - сказал Бальбуэна, чьи слова приводит Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против «Факела» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На текущий момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на восемь зачётных баллов.

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Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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