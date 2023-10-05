​«Динамо» нацелено на чемпионский титул РПЛ – Бальбуэна

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна дал комментарий по поводу амбиций команды.

«Мы все очень эмоциональные, все очень хотим выиграть, быть конкурентными. Даже внутри коллектива мы очень настроены. Наша цель состоит в том, чтобы сделать всё возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне. Все возможности для этого у нас есть», - сказал Бальбуэна, чьи слова приводит Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против «Факела» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На текущий момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на восемь зачётных баллов.