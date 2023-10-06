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​Бителло прокомментировал слухи об «Арсенале» и «Монако»

06 Октября 2023 • 23:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
08.10 16:30

В летнее трансферное окно полузащитник Бителло пополнил состав московского «Динамо». Бразильский футболист ответил на вопрос, знает ли он что-то о том, что интерес к нему проявляли «Арсенал» и «Монако».

«Не слышал об этом. Мой представитель организовал переход в «Динамо», и я здесь счастлив», - цитирует Бителло «Спорт-Экспресс».

За «Динамо» 23-летний Бителло провёл пять матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против «Факела» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Динамо Москва Арсенал Лондон Бителло
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