Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кадровых решениях Марцела Лички.

«Честно говоря, не понял, с чем связано отсутствие Макарова. Почему он вернётся только в четверг? Кажется, что в команде происходят нехорошие процессы, хотя мне хочется ошибаться. Я не могу понять, почему Личка ставит в старт Карраскаля, хотя он просто никакой. Три игры подряд колумбиец не показывает того, на что способен. Говорят, что он не набрал форму. Интересно, а зачем он тогда тут? Форму набирать? Не могу понять Личку в этом отношении. Тренер говорит, что он в него верит, но вера часто штука опасная. К Карраскалю у меня большие вопросы. Один раз в первом тайме он попытался пойти в обводку со смещением в центр, но ему не позволили. На этом его полезные действия на поле кончились», - сказал Петрушин.

Марцел Личка возглавил «Динамо» летом.