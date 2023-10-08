​В «Динамо» рассказали, как Даса реагирует на ситуацию в Израиле

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос, как защитник команды Эли Даса реагирует на происходящее на родине. Как известно, в Израиле накануне начались боевые действия.

«Эли Даса, безусловно, обеспокоен происходящим, потому что у него в Израиле семья. Но, со слов Эли, она в безопасности. Что касается коммуникаций с Федерацией футбола Израиля, то таковой не было», - цитирует Гафина ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» со счётом 0:0. На текущий момент команда Марцела Лички располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на десять очков.