Бессмертный: «Динамо» — самый популярный клуб в России

Крайний защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный ответил на вопрос о самом популярном клубе в России.

«Болельщики «Спартака» считают, что это самый популярный клуб в России? Болельщики «Динамо» думают, что мы самый популярный клуб. Как думаю я? Для меня — «Динамо», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 19-летний защитник принял участие в семи матчах за основную команду и забил один мяч.

После десяти туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 16 очков.

В предстоящем матче подопечные Марцела Лички встретятся с «Факелом». Игра состоится 8 октября и начнется в 16:30 по мск.