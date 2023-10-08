​Терёхин: «Динамо» должно побеждать такие команды, как «Факел»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин разочарован исходом последнего матча клуба в чемпионате России. Москвичи принимали на своем поле слабенький воронежский «Факел», но не сумели обыграть его. Терехин считает это явной неудачей «бело-голубых», по его словам, «Динамо» обязано побеждать в таких играх против таких соперников.

- Неважный результат. Нужно в матче с «Факелом» дома добывать очки. Мы должны побеждать такие команды. Если хотят стать призерами, надо уметь таких соперников обыгрывать, - считает Терехин, слова которого цитирует Rusfootball.info.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Локомотивом».