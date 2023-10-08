Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров был отстранён от занятий с основной командой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25-летний футболист уже неделю не тренируется с главной командой. По данным источника, тренерский штаб «бело-голубых» временно решил отстранить Макарова из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.

Отмечается, что будущее Макарова будет определено на следующем неделе по итогам беседы игрока с главным тренером Марцелом Личкой.

Стоит сказать, что футболист пропустил два последних матча «Динамо». Кроме того, он не попал в заявку на игру 11-го тура чемпионата России с «Факелом», которая пройдет 8 октября и стартует в 16:30 по мск. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.