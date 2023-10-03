Личка рассказал о состоянии Лаксальта

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о состоянии полузащитника Диего Лаксальта.

«Диего на прошлой неделе готовился индивидуально, посмотрим на него в течение этой недели. Я бы оценил возможность его участия в матче с «Факелом» как 50 на 50», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что 30-летний футболист пропустил два последних тура РПЛ против московского «Спартака» (0:1) и грозненского «Ахмата» (1:1).

В текущем сезоне уругваец принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.