Терёхин: «Динамо» было намного сильнее «Спартака»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался о победе «бело-голубых» над «Спартаком» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Эксперт выделил игру нападающего «Динамо» Фёдора Смолова, отметив, что он был лидером своей команды в прошедшей встрече.

«Фёдор Смолов молодец — в этой встрече он был настоящим лидером команды. Всегда говорил, что, если динамовцы не пропустят, то победят. «Динамо» в прошедшей игре было намного сильнее «Спартака», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Эта победа позволила «бело-голубым» расположиться на второй строчке турнирной таблицы квартета D. От первого «Спартака» «Динамо» отстаёт на четыре очка.