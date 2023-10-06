Нападающий Евгений Луценко в прошлом сезоне выступал за тульский «Арсенал», но на сегодняшний день он находится без клуба. До этого форвард защищал цвета московского «Динамо», саранской «Мордовии» и других команд. Евгений любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал о планах на будущее, ребёнке в структуре «Динамо» и уходе из «бело-голубого» клуба.

- Евгений, здравствуйте! Начну со своего традиционного вопроса. Скажите, пожалуйста, почему вы общаетесь с прессой?

- Приветствую! Нет необходимости закрываться. В принципе, я не отказываю никому из журналистов. Тем более вы из «бело-голубой» семьи, а к «Динамо» я очень тепло отношусь. Всегда не против пообщаться и ответить на интересующие вопросы.

- Сейчас вы находитесь без клуба. Как проходит ваш типичный будний день?

- Встаю в 7 утра, отвожу детей в школу. Выхожу на пробежку или играю с мячом. Днём встречаю детей со школы и начинаются кружки. Старший у меня тренируется в академии «Динамо», отвожу его в манеж. Вечером делаем уроки и отбой. Так выглядит классический день.

- Про вашу карьеру. Мне говорили, что летом вы могли перейти в «Шинник». Это так?

- Да, в том числе «Шинник» выходил на меня с предложением. У меня было несколько вариантов из Первой лиги, но они не возбудили во мне мотивацию. Я прекрасно понимаю, что больших денег в футболе я уже не заработаю и, справедливости ради, они у меня никогда не были в приоритете. Меня могли заинтересовать интересные турнирные задачи, но таких предложений ко мне не поступило. Варианты сами собой откололись.

- Можете сказать, что вы завершили карьеру?

- Всё выглядит именно так. Я без команды, трансферное окно закрыто... Я провёл весь прошлый сезон, особо без травм, так что мысль о завершении карьеры у меня в голове не укладывается. Но фактически всё выглядит так, что я закончил. Если в январе я не поеду ни с какой командой на сборы, то можно будет сказать, что я завершил карьеру именно зимой. До начала следующего года может ещё что-то произойти. Если зимой ни с кем не поеду на сборы, то повешу бутсы на гвоздь.

- То есть вы ещё не экс-футболист?

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- Нет, ментально сложно с этим смириться.

- Может быть такое, что мы увидим вас в Медиалиге?

- Ко мне обращались медиакоманды, было порядка пяти предложений. Я не готов к Медиалиге. Отношусь к ней нейтрально, никаких эмоций не испытываю. Прекрасно понимаю, что 80% игроков там - это профессионалы, которые преследуют свои цели. Кто-то хочет получить побольше подписчиков, кто-то - попасть в профессиональные клубы. Я с соцсетями сам не дружу, у меня из них только WhatsApp (смеётся). Мне подписчики не нужны, цели своего пребывания там я не вижу.

Но при этом я видел одну тренировку медиакоманды, со стороны выглядит весьма профессионально. Смысл мне туда идти? Поддерживать форму я могу и самостоятельно. Недавно ездил на базу «Динамо», играл там с сотрудниками клуба и с девушками из ЖФК «Динамо».

- А Евгений Луценко в качестве эксперта на телевидении - это осуществимо?

- Зависит от предложения. Я готов прийти и пообщаться с кем-то в прямом эфире, но я не готов уделять этому время на постоянной основе.

- Спустя время мы можем увидеть вас тренером?

- Да, я уже подал документы на тренерскую лицензию категории Б. До 31 октября сообщат, приняли меня на обучение или нет. Пока жду ответа.

- Удачи вам! Теперь хочется окунуться во времена, когда вы выступали за московское «Динамо». Прошло время, можно спокойно сделать какие-то выводы. У вас получилось в команде?

- Конечно, в большей степени у меня не получилось реализовать то, что я хотел. Я хотел принести больше пользы клубу, добиться успехов вместе с командой. Я хотел больше забивать и завоевать титул, но не удалось. Справедливости ради я попал в клуб в один из самых кризисных периодов за всю его историю. Руководство менялось, были постоянные качели. На тот момент мы по объективным причинам не могли играть очень хорошо.

- Александр Сапета, который тогда играл за «Динамо», рассказывал, что активные болельщики контактировали с ним и высказывали своё недовольство. У вас такое было?

- Да, были некоторые контакты, но без жёсткости. В аэропорту порой встречали и высказывали недовольство. Раза два-три за всё время мне высказывали претензии, но в основном встречи с болельщиками были тёплыми.

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- С чем вы связываете неудачные выступления команды в тот момент?

- Микроклимат в плане взаимодействия команды с руководством был не очень. Не было единого контакта и доверия между сторонами. Лично мне тогда порой просто не везло. Сколько раз я попадал в штанги в тех же дерби! В «Арсенале» все такие удары залетали под планку, а в «Динамо» просто не фартило.

- Вы сказали про невезение в дерби, но «Спартаку» победный гол однажды забили. Особенно приятно забивать «красно-белым»?

- Не могу так сказать. Просто приятно от гола. До матча, конечно, меня многие особенно настраивали на такие игры. Болельщики встречали на улице и акцентировали на этом внимание. А так гол «Спартаку» ничем не отличается. Так же радовался, если другой команде забивал.

- Ваш бывший одноклубник Анатолий Катрич недавно рассказал, что следил за вылетом «Динамо» в ФНЛ, находясь в армии. Вам руководство не грозило тем, что может отправить куда-то в случае отсутствия результата?

- Перед подписанием контракта с «Динамо» я побеседовал с одним топ-менеджером. Он мне очень понравился, был приятным в общении. Не помню, кто именно это был. Отношение очень понравилось и подкупило, но спустя некоторое время его уволили.

- Сейчас вы переживаете за команду?

- Я не скажу, что я переживаю. Мне наоборот сейчас надо нервишки успокоить, двадцать лет футболом занимался. Я получаю удовольствие от просмотра некоторых матчей, недавно ходил на стадион на матч со «Спартаком» в Кубке России. Нравится смотреть за Тюкавиным и Грулёвым, они мне симпатизируют. В этом плане игра со «Спартаком» на Кубок очень не понравилась. Такие матчи хочется посещать меньше. Я прихожу на игры, чтобы получать удовольствие. Вот в качестве болельщика стал приходить на стадион и начал понимать фанатов «Динамо».

- Почему ходили именно на кубковый матч? Не хотите оформлять Fan ID?

- Я даже не думал об этом. Наверное, мне придётся его оформить его, иначе я не попаду на игру чемпионата. Если бы вы мне сейчас не задали этот вопрос, то я пришёл с сыном на игру и только перед входом бы вспомнил, что мне нужно это удостоверение. Понимаю, что для болельщиков это большая проблема, но я об этом не думал.

- Спустя три года после пребывания в клубе вы его покинули. Почему?

- Много причин. У меня кончился контракт, я был травмирован. За сезон я оформил 4+6 по «гол+пас». Статистика рабочего форварда, но для продления контракта должны быть аргументы помощнее. Это футбольная причина моего ухода из команды. Травма, возраст, новый вектор развития - всё сыграло не в мою пользу. Могли ли меня оставить? Это вопрос, скорее, к руководству.

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- Осталась обида на клуб?

- Сейчас я не могу так сказать. Весной я приходил к главному тренеру, потому что на руках у меня было предложение от другого клуба. Я спросил, рассчитывают ли на меня, но тренер меня заверил, что я останусь в «Динамо». А когда у меня кончился контракт, мне тактично помахали рукой. Сейчас обидой это назвать не могу. Понимаю, что в футболе такое бывает.

- Отчасти поэтому праздновали гол, который забили в ворота Шунина?

- Это было не совсем празднование. На тот момент я просто хотел показать, что я живой и боеспособный. Сейчас я понимаю, что это надо было показывать в футболке московского «Динамо». Я не хотел уходить, так что это больше эмоциональные моменты.

- Вы пробили Шунина, но долгое время не могли пробить Юрия Дюпина и называли его одним из самых тяжёлых голкиперов в своей карьере. Вам сложнее играть с Дюпиным, а не с Акинфевым?

- Это стечение обстоятельств, а не момент сложности. Кому-то залетает, кому-то - нет. Особой сложности в играх с Дюпиным не было, просто невозможно объяснить, почему мяч не залетал. Просто не фартит и всё. Тонкая нить удачи. Кому-то летит, кому-то не летит.

- Но Шунину залетело. Можете сказать, что Антон входит в ваш личный рейтинг лучших вратарей РПЛ, которые до сих пор играют?

- Конечно, я с ним в нормальных отношениях. Это можно предъявить почти всем игрокам, но я скажу, что Антон мог сделать куда больше для общего успеха клуба. Понятно, что футбол - коллективный вид спорта, но играть 20 лет за «Динамо» и не выиграть ни одного трофея... В последнее время Игорь Акинфеев - лучший вратарь по моему мнению.

- Другой экс-игрок московского «Динамо» Александр Ташаев - это нереализованный талант?

- Конечно, это очевидно всем. Такое можно сказать о каждом втором футболисте, который сначала подаёт надежды, а потом их не оправдывает. Помню, что мы играли в ФНЛ с «Кубанью». В том матче мы обеспечили себе первое место в первом дивизионе, а победный мяч забил Ваня Темников, который как раз сменил Ташаева. Я тогда Саше сказал, что ему надо думать о РПЛ, о будущем. Он провёл хороший сезон в высшем дивизионе, но потом он перешёл в «Спартак» и что-то пошло не так.

- Как изнутри выглядел его переход в «Спартак»?

- Помню, мы стояли в тренажёрном зале и я у него спросил, может ли он перейти. Он ответил, что есть такое предложение и всё. Что сказать молодому парню в такой ситуации? Я с ним близко не общался тогда. Возможно, в голове у него были другие деньги и другие амбиции. В раздевалке ничего не происходило. Не было ничего особенного, прошло как обычный трансфер.

- В Туле вы играли с Хлусевичем и Лесовым. Им удалось раскрыть свой потенциал?

- Хлусевич себя реализует максимально. Он играет с большим запасом в свои относительно молодые годы. Он знает, что надо делать на поле. Даже если тактически что-то упускает, то компенсирует это физикой. У Лесового мощные и быстрые ноги, начинал он очень здорово. Сейчас он только возвращается на свой прежний уровень после тяжёлой травмы, постепенно оклёмывается.

- С вами время летит незаметно, мы стремительно движемся к концу. Теперь наша традиционная рубрика блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- В стагнации. Ближе к деградации.

- Лучший момент в вашей карьере?

- Дебют за московское «Торпедо». Наверное, этот момент самый памятный.

- Вы динамовец?

- Наверное, нет. Я люблю этот клуб, но для того, чтобы я мог назвать себя динамовцем, я должен был принести большую пользу клубу и провести в нём много времени.

- Тем не менее вы отвели сына в «Динамо».

- Я его не отводил, он сам меня попросил.

- Лучший стадион, на котором вы выступали?

- «Краснодар» очень понравился.

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- Худший стадион в карьере?

- В Назрани. Атмосфера была напряжённая, в городе чуть ли не стреляли. В душевой стоял не душ, а просто душевая кабинка на одного человека.

- Победить 1:0 или 5:4?

- 5:4.

- Забить один «Спартаку» или 3 ЦСКА?

- Три ЦСКА.

- Главный судейский беспредел в вашей карьере?

- Мы боролись за выживание с «Мордовией», играли с «Анжи». Нападающий соперника забил гол, находясь в офсайде метра на три, а арбитр его засчитал.

- А наоборот, когда помогал?

- Сложно такое вспомнить. Я не играл в «Зените», чтобы ощутить помощь судей (смеётся).

- Забить победный или отдать 5 раз?

- Отдать пять голевых.

- Лучший клуб мира минувшего европейского сезона?

- «Манчестер Сити».

- Лучший тренер мира минувшего европейского сезона?

- Гвардиола.

- А лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Тут сложно. Холанн и Мбаппе - два демона, но сделаю акцент на Месси.

- Месси или Роналду?

- Для всех детей Роналду должен быть примером. Роналду - это про работу, но Месси - это что-то неземное. Месси - это лучшее, что было в нашем поколении.

- Россия - футбольная страна?

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- Да, футбольная. С большими проблемами.