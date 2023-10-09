Орещук — об игре «Динамо»: «В атакующей фазе что-то сломалось»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о матче 11-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (0:0).

По мнению эксперта, в прошедшей встрече динамовцев подвела блеклая игра в нападении, которая, как считает Орещук, не была связана с недооценкой соперника.

«В атакующей фазе что-то сломалось. Если раньше «Динамо» играло ярко, размашисто, то сейчас оскудело», — приводит слова Орещука Metaratings.

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Факел» с девятью баллами расположился на предпоследней 15-й строчке.