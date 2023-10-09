Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнюю нулевую ничью московского «Динамо» с воронежским «Факелом» в одиннадцатом туре чемпионата России.

- «Факел» выглядел лучше «Динамо». С учётом того, какой квалификацией обладают динамовские футболисты и какая там скамейка, будем говорить, что «Динамо» не смогло отойти от победы над «Спартаком» в промежуточном кубковом матче. Они думали, что будет продолжение банкета, но не получилось. Сегодня, хоть «Факел» и идёт в зоне вылета, для победы над ним нужно обладать хорошей физической готовностью и скоростными качествами, пониманием того, как нужно вести себя на поле. Поэтому «Динамо» должно радоваться этому одному набранному очку, а не огорчаться.