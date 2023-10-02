После 10 тура РПЛ вновь появился лидер по ничьим в истории чемпионатов России

После прошедшей трети текущего сезона РПЛ в истории чемпионатов России вновь появился единоличный лидер по ничейным матчам. Ничья с «Ахматом» (1:1) позволила московскому «Динамо» возглавить рейтинг, теперь у клуба в общей сумме 265 ничейных встреч.

Отметим, что до 10 тура Премьер-лиги «бело-голубые» делили лидерство по этому показателю с другим столичным клубом – «Локомотивом», у обоих было по 264 ничейных игры, но «железнодорожникам» удалось победить в очной встрече нижегородский «Пари НН» (1:0).

«Динамо» после трети матчей сезона РПЛ идёт на шестом месте с 16 набранными баллами.