Силкин: Смолов на лавке — это прецедент

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре нападающего столичного клуба Фёдора Смолова.

Специалист считает, что непопадание форварда у стартовый состав прецедентом, ведь такой опытный игрок не должен сидеть на замене, так как это может стать серьёзной проблемой.

«Опытный игрок должен либо играть, либо покинуть команду. Посмотрим, как дальше будет действовать Личка в отношении Смолова. В целом Федор не конфликтный человек», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что Смолов в матче против грозненского «Ахмата» (1:1) вышел на поле только во втором тайме.