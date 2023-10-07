Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Факелом».

«Динамо» в последнее время часто раздаёт очки командам из нижней части турнирной таблицы. Такое происходит постоянно. Лёгкого матча не будет, и всё будет зависеть от того, как быстро команды откроют счёт. Игра будет непростой, «Факел» всё-таки команда играющая», - сказал Силкин.

Матч 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Факелом» пройдёт в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.