Бителло рассказал, почему выбрал 89-й номер

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопрос о своём игровом номере.

«Почему выбрал 89-й номер? Конечно, я хотел взять 39-й номер, который у меня был в «Гремио», но он оказался занят. Мне всегда нравились большие цифры, поэтому решил выбрать 89-й», — цитирует Бителло пресс-служба московской команды.

Футболист признался, что часто использует 89-й номер в видеоиграх, когда создает игрока.

23-летний бразилец перебрался в «Динамо» в сентябре этого года. В составе «бело-голубых» хавбек провел пять матчей во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.