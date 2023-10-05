Лещук: «Я верю, что могу стать чемпионом в составе «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о потенциале столичного клуба стать чемпионом России.

Вратарь отметил, что все команды в РПЛ более-менее равные, и каждый может занять первое мест, и, по его мнению, если «бело-голубые» перестанут совершать ошибки, то есть шансы на попадание в первую тройку.

«Я верю, что могу стать чемпионом в составе «Динамо». Я для этого и играю в футбол, чтобы выигрывать трофеи. Я воспитанник «Динамо» и, конечно, хочу стать чемпионом в составе именно этого клуба», - приводит слова Лещука «РБ Спорт».

«Динамо» после десяти туров занимает шестое место.