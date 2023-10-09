Гафин высказался о Бителло и Карраскале

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре новичков столичного клуба Хорхе Карраскале и Бителло.

«Довольны ли мы игрой Карраскаля и Бителло? У всех футболистов, которые у нас, есть место для развития, улучшения игры, Это касается не только этих игроков, но и всей команды в целом», - приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, что Бителло перешел из «Гремио» за десять миллионов евро, став самым дорогим трансфером в РПЛ в летнее трансферное окно, и уже успел отметиться двумя забитыми мячами за «бело-голубых».

Колумбиец же пока не смог отметиться результативными действиями.