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Гафин высказался о Бителло и Карраскале

09 Октября 2023 • 12:23 Комментировать
Динамо Москва
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре новичков столичного клуба Хорхе Карраскале и Бителло.

«Довольны ли мы игрой Карраскаля и Бителло? У всех футболистов, которые у нас, есть место для развития, улучшения игры, Это касается не только этих игроков, но и всей команды в целом», - приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, что Бителло перешел из «Гремио» за десять миллионов евро, став самым дорогим трансфером в РПЛ в летнее трансферное окно, и уже успел отметиться двумя забитыми мячами за «бело-голубых». 

Колумбиец же пока не смог отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Хорхе Карраскаль Дмитрий Гафин Бителло
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