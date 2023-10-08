Личка объяснил отсутствие в составе Шунина и Лаксальта

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Скопинцев играл против «Ахмата» с температурой. Насколько он восстановился к сегодняшнему матчу? Он опять в старте.

- После матча со «Спартаком» на следующий день он остался дома в кровати и работал с доктором. В пятницу уже сделал свою работу спокойно и вчера нормально тренировался. Он считает, что готов играть, а я ему доверяю. Посмотрим, сколько минут он останется на поле, 60-70 минут будет отличным показателем.

- В соцсетях клуба выложили информацию об отсутствии Антона Шунина на ближайший месяц. Когда вы узнали об этой травме?

- Это было после игры с «Ахматом». У него и раньше была проблема с плечом. К сожалению, чтобы не было рецидива, ему нужно провести две недели на реабилитации. Понятно, что Антон находился в хорошей форме, но Игорь Лещук, который играл на Кубок, тоже хорошо играет. Это футбол. К сожалению, у Антона травма, на воротах будет Игорь. Я им желаю только самого лучшего.

- Лаксальт - один из ведущих игроков вашего «Динамо». Я знаю, что он уже занимается в общей группе, но сегодня в заявку не попал. Просто не рискнули?

- Ну да, не рискнули. Я думал, что у нас еще 14 дней впереди на матчи сборных. Я не хотел торопиться, чтобы он не получил новую травму. По словам доктора, он уже на 99% готов. Поэтому не надо рисковать, мы его ждем на следующей неделе.

- Сергей Ташуев вспоминал ваши игры в чемпионате Беларуси, например. В чем главная сложность игры против команды Ташуева?

- Он очень хороший человек. Его команда играет по схеме 4-2-3-1, но «шестерка» играет агрессивнее, игроки в прессинге агрессивно отбирают мяч до конца, работают на скорости. У них сейчас Магаль и Альшин, впереди Аппаев. Нас ждет сегодня сложный матч с соперником, который будет играть на хорошей скорости, быстро и агрессивно.