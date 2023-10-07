Известный российский функционер Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Факелом».

«Динамо» немного лихорадит в последнее время, но уровень исполнительского мастерства в команде выше, чем в «Факеле». Личка может сделать замену и не потерять в качестве игры, у воронежцев такого нет. «Факел» — домашняя команда. Как сказал один комментатор — наглецы из Воронежа», — сказал Орещук.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Факел» состоится завтра, 8 октября. Начало игры запланировано на 16:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.