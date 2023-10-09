​Личка обсудил с Дасой ситуацию в Израиле

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался по поводу того, как защитник Эли Даса переживает ситуацию на родине. Как известно, в Израиле на днях начались боевые действия.

«Мы с ним поговорили о сложившейся ситуации. Понятно, что футбол - важная вещь, но мы больше обсуждали его семью, как она себя сейчас чувствует. В стране тяжёлая ситуация, но его семья чувствует себя здорово. Как будет возможность, она сразу прилетит», - цитирует Личку Sport24.

Личка отметил, что сейчас Даса рассматривает вопрос с игрой за сборную Израиля. Также тренер «Динамо» сказал, что для футболистов игры представляют собой возможность отвлечься от негативных мыслей.

Напомним, что в воскресенье «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» на своём поле – 0:0.

​УЕФА принял решение по матчам в Израиле