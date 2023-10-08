​«Динамо» не играло нулевую ничью с лета 2022 года

В одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» сыграло с «Факелом», матч прошел без забитых голов - 0:0. Это был уже третий матч кряду, в котором «Динамо» не может победить - а вот нулевой ничьей у «бело-гоубых» не было аж с августа прошлого года.

Тогда, тринадцатого августа прошлого года, команда сыграла вничью с «Краснодаром» в рамках пятого тура российского чемпионата. С тех пор, почти четырнадцать месяцев, нулевых ничьих у «Динамо» не было.

В следующем туре российского чемпионата «Динамо» предстоит матч с земляками - «Локомотивом». Это случится двадцать первого октября.