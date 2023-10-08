Ташуев: «Знаком с Личкой достаточно близко ещё по Беларуси»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- У «Факела» впервые в сезоне две победы подряд. Меняется ли что-то, когда такие приятные серии?

- Внутри, конечно, меняется психология любого человека, когда идут победы. Не только в футболе, но и в жизни. Психологи об этом говорят, что если человек уверенный, он может поднимать свои притязания на более высокий уровень. Нормальное настроение, боевое, постараемся дать бой «Динамо», у которого очень боевой состав.

- Менее приятная серия для «Факела» - в сезоне при вас на выезде ни одного гола. В чем проблема именно с выездными играми?

- Проблема с реализацией в основном. В чем она в футболе? Нужен более глубокий анализ, я не могу понять почему. Имели возможности забить против «Урала» и в других матчах, но нет точного удара в створ. Много работаем над этим, но посмотрим. Надеюсь, сегодня попадем.

- Вы как тренер - спец по «Динамо». Последние три матча против «Динамо» - исключительно победы. После последнего вашего приезда на этот стадион убрали Йокановича. К нынешнему «Динамо» так же хорошо подготовились?

- Все тренеры, особенно Премьер-лиги, готовятся ко всем командам одинаково, скрупулезно изучают. Но всё решают футболисты. Сейчас Марцел работает, я знаком с ним достаточно близко по Беларуси еще. Мы там сражались за чемпионство. Он в Бресте, я в «Шахтёре» солигорском. Друг друга хорошо знаем, знаем требования. Поэтому сегодня будет больше зависеть от ребят на поле, кто лучше сыграет, тот и победит, а мы только помогаем.

- Манера игры Лички комфортна для ваших команд?

- Комфортна, если лишать игрового поля. Использовать индивидуальные качества футболистов Марцел имеет в атаке и позволяет импровизировать. Поэтому не всегда знаешь, чего ждать. Сейчас очень грамотно надо сыграть в плане действий против лидеров, атакующих лидеров «Динамо».