Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему московское «Динамо» не обыграло воронежский «Факел» в матче одиннадцатого тура чемпионата России (0:0).

- «Динамо» сыграло как-то бледно, особенно в атаке. Не знаю, может, Личка сейчас потихоньку разбирается, кто должен играть в стартовом составе его команды. Когда Бителло выходил ниже в полузащите, он очень здорово выглядел. Теперь он вышел вроде как на месте нападающего, но толку особого не было. Когда выпустили на замену Смолова, тогда и появились у «Динамо» моменты.

«Факел» – рабочая команда, есть такое выражение. Там один за всех и все за одного. Те команды, которые находятся в нижней части таблицы, очень опасны. У них нет мыслей, что если они проиграют очередной матч, то ничего страшного. Они играют от ножа, им надо набирать очки во что бы то ни стало. Поэтому молодцы воронежцы.

А Личка, мне кажется, немножко заигрался с выбором основного состава. На мой взгляд, он уже третий матч ошибается в этом плане. При этом Личка достаточно сильный тренер. Я думаю, он стабилизирует состав «Динамо» и выровняет ситуацию. Чем понятнее состав у команды, тем лучше она играет.