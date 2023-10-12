В «Динамо» подтвердили возвращение Макарова в общую группу

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возвращении Дениса Макарова в состав «бело-голубых».

«Макаров возвращается в общую группу с хорошим настроением», — приводит слова функционера московского клуба «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что игрок вернулся к тренировкам с основным составом «бело-голубых» по решению главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

В футболке москвичей Макаров выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 11 матчей в рамках всех турниров и три забитых гола.