Личка: Давление всегда было и будет

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о давлении со стороны руководства «бело-голубых» на фоне слабых результатов в последних матчах.

«Я стараюсь делать свою работу. Давление всегда было и будет. Не смотрю влево и вправо, вижу только свою работу. То, что делает руководство, это их решение. Моя задача, чтобы команда играла, забивала мячи, выигрывала», — приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт». Личка отметил, что считает себя одним из самых счастливых людей в мире, поскольку футбол — это всегда приятно.

Напомним, что «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. В последних четырёх матчах РПЛ московский клуб трижды сыграл вничью и проиграл «Спартаку».