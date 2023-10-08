«Динамо» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 11-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Факел
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Протокол игры
Лещук Игорь•Даса Элазар•Бальбуэна Фабиан•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Карраскаль Хорхе•Чавес Луис•Бителло•Фомин Даниил•Нгамалё Николя•Тюкавин Константин
Беленов Александр•Черов Василий•Божин Сергей•Якимов Вячеслав•Мастерной Владислав•Брызгалов Сергей•Квеквескири Ираклий•Альшин Ильнур•Аппаев Хызыр•Марков Евгений•Магаль Руслан
08 октября. Стадион "ВТБ Арена".
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