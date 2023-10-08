​«Динамо» назвало сроки восстановления Шунина

Голкипер Антон Шунин не сыграет за «Динамо» в ближайших матчах. Причина – повреждение левого плечевого сустава, которое было получено в конце недавней игры против «Ахмата».

Пресс-служба «Динамо» сообщает о том, что на восстановление Шунину понадобится примерно четыре-пять недель.

В воскресенье «Динамо» проведёт домашний матч 11-го тура чемпионата России против «Ахмата». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ознакомиться со стартовым составом «Динамо» на игру с «Факелом» можно в нашей новости.