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Черышев: «Посмотрим, как Личка себя проявит в «Динамо», но для этого нужно время»

05 Октября 2023 • 11:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
08.10 16:30

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, поделился мнением о работе Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».

Черышев считает, что для того, чтобы добиться результата в «Динамо», чешскому специалисту нужно время. При этом эксперт отметил большую разницу между «бело-голубыми», ведущими борьбу за чемпионство, и бывшим клубом Лички «Оренбургом».

«Личка хорошо себя показал в «Оренбурге» и заслужено подписал контракт с «Динамо». Давайте теперь посмотрим, как он себя проявит у «бело-голубых», но для этого нужно время.

Будет ли результат, если московский клуб даст время и окажет нужный лимит доверия Личке? Не могу сказать ничего, потому что бывает такое, что в одной команде получается, а в другой нет», — цитирует Черышева Metaratings.

После 10 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 8 октября против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Черышев Марцел Личка
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