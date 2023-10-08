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Личка и Ташуев не выявили победителя: «Динамо» в матче с «Факелом» не выиграло в чемпионате 4-й раз кряду

08 Октября 2023 • 18:29 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Факел

Московское «Динамо» перед уходом чемпионата России на двухнедельную паузу играло на «ВТБ Арене» с воронежским «Факелом».

Протокол игры  
Динамо Москва0:0Факел
Лещук ИгорьДаса ЭлазарБальбуэна Фабиан  50'Фернандес Роберто  54'Скопинцев ДмитрийКарраскаль Хорхе 58' (Гладышев Ярослав ( 58') Чавес Луис 89' (Грулёв Вячеслав ( 89') БителлоФомин Даниил  70'Нгамалё Николя 70' (Смолов Фёдор ( 70') Тюкавин Константин 70' (Лесовой Даниил ( 70'  90')
Запасные: Бессмертный СтаниславМаричаль НиколасГагнидзе ЛукаРасулов КурбанЛепский ИванКупцов ИльяЗазвонкин Иван
Беленов АлександрЧеров ВасилийБожин СергейЯкимов ВячеславМастерной ВладиславБрызгалов СергейКвеквескири Ираклий 81' (Селе Табо ( 81') Альшин Ильнур 58' (Моцпан Никита ( 58') Аппаев Хызыр 81' (Кудряшов Фёдор ( 81') Марков Евгений 71' (Максимов Максим ( 71') Магаль Руслан
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллДолгов АлександрДоровских ВячеславБагамаев АбдулаЯколиш АнтониоКалинин Игорь
08 октября. Стадион "ВТБ Арена".

«Динамо», учитывая потери очков «Зенита», «Спартака» и ЦСКА, вполне могло бы идти в первой тройке по истечении первой трети чемпионата. Но для это «бело-голубые» сами должны были преимущественно побеждать, а они подходили к матчу с «Факелом» с трёхматчевой безвыигрышной серией в чемпионате. Она состояла из ничьей с «Пари НН», поражения от «Спартака» и ничьей с «Ахматом».

«Факел» же в предыдущем туре РПЛ прервал свой беспобедный ряд, обыграв «Сочи». Далее в Кубке России подопечные Сергея Ташуева взяли верх в серии пенальти над ЦСКА. А «Динамо» в том турнире разгромило «Спартак», чем хорошенько подняло себе настроение и порадовало своих поклонников.

Первый тайм в отчётном матче прошёл под знаком позиционной игры практически без обострений. Скопинцев и Фернандес пробовали забить из области левого угла штрафной площади – пробивали выше перекладины. В одной из вылазок гостей Магаль из той же зоны ударял низом и не доставил реальных проблем зафиксировавшему мяч Лещуку.

Тюкавин ещё старался что-то сделать впереди, но бил со средних дистанций либо мимо, либо в голкипера. А вот у «Факела» порой убегал по левому крылу в опасные проходы Аппаев. На 43-й минуте в результате одного из таковых Хызыр нанёс удар, который был заблокирован, и на отскоке мяч не лёг удачно на ногу Альшину.

Забавная ситуация возникла в районе тридцатой минуты. Пауза длилась две-три минуты, на экране появилась надпись: «Игра проходит без системы ВАР». Видимо, пропала на какое-то время техническая связь между главным арбитром и его видеоассистентами. Но сумели её наладить.

После перерыва вязкость игры продолжала играть на руку воронежцам, для которых выездная ничья с «Динамо» явно престижнее, чем для «Динамо» домашняя ничья с «Факелом». Первый интересный момент во втором тайме образовался на 64-й минуте – тогда Бителло слабовато пробил с левого полуфланга в руки Беленова.

«Динамо» резко прибавило с выходом на замену Смолова. Тот сначала отдал проникающий пас Гладышеву, пробившему рядом с правой штангой. Вскоре Фёдор с острого угла сам влупил мяч в эту самую правую штангу. Бальбуэна пробил головой после подачи Бителло – мимо. Новый удар Смолова был накрыт защитниками.

Концовка получилась обоюдоострой, команды позабыли про центр поля. Уже в компенсированное время Лещук отразил удар Магаля примерно с линии штрафной, а Моцпану добивание не удалось. Возле других ворот был заблокирован удар Гладышева с нескольких метров. Далее – снова обмен уколами. Магаль со штрафного пробил в левый угол в руки Лещука. И, наконец, Смолову не удалось замкнуть передачу с левого фланга, мяч прошёл рядом с дальней штангой.

«Динамо» не выиграло уже четвёртый матч подряд в рамках чемпионата России. Естественно, это не может радовать руководство и болельщиков «бело-голубых». Впереди двухнедельный перерыв в чемпионате, когда Личка может поразмыслить над причинами некоего кризиса его команды. Ну а Сергей Ташуев будет думать, как вытащить «Факел» из зоны вылета, где он на данный момент остаётся.

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Кирилл Иванцов

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