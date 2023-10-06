Агент Сафонов назвал трёх лучших российских нападающих на сегодняшний день

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, назвал тройку лучших российских форвардов на сегодняшний день.

Сафонов выделил своего клиента Тюкавина, а также игрока «Локомотива» Максима Глушенкова и нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«Три лучших российских нападающих? Тюкавин, Глушенков, Сергеев», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Также агент отметил, что отсутствие Тюкавина в матче пятого тура группового этапа Кубка России против «Спартака» (3:0) не было связано с травмой футболиста.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 13 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.