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Агент Сафонов назвал трёх лучших российских нападающих на сегодняшний день

06 Октября 2023 • 09:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
08.10 16:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, назвал тройку лучших российских форвардов на сегодняшний день.

Сафонов выделил своего клиента Тюкавина, а также игрока «Локомотива» Максима Глушенкова и нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«Три лучших российских нападающих? Тюкавин, Глушенков, Сергеев», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Также агент отметил, что отсутствие Тюкавина в матче пятого тура группового этапа Кубка России против «Спартака» (3:0) не было связано с травмой футболиста.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 13 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Максим Глушенков Иван Сергеев Константин Тюкавин
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