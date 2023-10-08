Тихонов: «Не думаю, что в матче «Динамо» — «Факел» будет сенсация»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором встретятся «Динамо» и «Факел».

Тихонов считает «бело-голубых» фаворитами этой встречи, поскольку на своём поле динамовцы в нынешнем сезоне показывают хорошую игру, а «Факел», напротив, в выездных матчах регулярно проигрывает и забивает при этом очень мало мячей.

«Конечно, с «Динамо» они («Факел») какую-то борьбу попробуют навязать, возможно, даже смогут забить, но не думаю, что в этом матче будет сенсация. Из ставок я бы рассмотрел тотал больше 2,5 либо «обе забьют», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Динамо» — «Факел» состоится сегодня, 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.