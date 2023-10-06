Бальбуэна признался, что хотел бы видеть в России столько же парагвайцев, сколько бразильцев в «Зените»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что хочет видеть в России больше парагвайцев.

«Я бы хотел, чтобы парагвайцев в будущем было столько же, сколько бразильцев в «Зените». Могу сказать, что я как парагваец в какой-то степени открыл двери для остальных», — приводит слова футболиста Metaratings.

Бальбуэна рассказал, что в плане финансов РПЛ намного превосходит парагвайский чемпионат и ему бы хотелось, чтобы в ближайшее время больше парагвайских игроков переехали в Россию.

32-летний Бальбуэна выступает за «Динамо» с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.