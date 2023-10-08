​Матч РПЛ «Динамо» - «Факел» проходит без ВАР

В воскресенье вечером «Динамо» и «Факел» проводят матч 11-го тура чемпионата России. По ходу первого тайма игра была прервана на несколько минут. В какой-то момент в трансляции появился титр о том, что матч проходит без ВАР. Судя по всему, возникли какие-то технические проблемы. Подробности наверняка станут известны в ближайшие часы или даже минуты. Следите за новостями.

А за матчем Премьер-лиги между «Динамо» и «Факелом» во всех подробностях можно следить в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult. Пока что на табло «ВТБ Арены» в Москве горит счёт 0:0.