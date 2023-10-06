​Лещук: «Думаю, Захарян по нам скучает»

Страж ворот «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, скучает ли команда по полузащитнику Арсену Захаряну.

Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян перебрался из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Думаю, что он по нам скучает. Не знаю, пришли хорошие качественные игроки, показывают результат, но, конечно, с ним играли долгое время. Были какие-то общие темы. За него можно только порадоваться, что он сейчас там», - цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

Лещук также выразил надежду на то, что Захаряну удастся закрепиться в «Реал Сосьедаде» и получать больше игрового времени.

Пока что 20-летний Захарян поучаствовал только в трёх матчах чемпионата Испании. Результативными действиями россиянин не отмечался.