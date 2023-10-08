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Представитель Макарова: «У Дениса небольшие вопросы по здоровью»

08 Октября 2023 • 17:35 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Факел
2-й тайм

Председатель нападающего московского «Динамо» Дениса Макарова Дмитрий Кигинько высказался об информации, что его клиент был отстранён от тренировок столичного клуба.

«Это не вопрос того, что его отстранили, это не так. У Дениса небольшие вопросы по здоровью, было принято решение о предоставлении ему времени для восстановления, пока он тренируется в самостоятельном режиме», - приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами, также на его счету три жёлтые карточки. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Денис Макаров Дмитрий Кигинько
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