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Булыкин: «Динамо» может взять и проиграть «Факелу» эксклюзив

07 Октября 2023 • 20:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
Через 17 ч. 55 мин.

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Факелом».

«В этом матче все зависит от «Динамо», команда может взять и проиграть. Такое уже было в матче столетия клуба. Конечно, сейчас динамовцы захотят взять реванш за то поражение и выйдут играть на победу. В последнее время у них неплохо получается. В любом случае футбол — игра непредсказуемая и никто никогда не знает, как закончится встреча», — сказал Булыкин.

Встреча 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Факелом» пройдет завтра, 8 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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