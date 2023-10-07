Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Факелом».

«В этом матче все зависит от «Динамо», команда может взять и проиграть. Такое уже было в матче столетия клуба. Конечно, сейчас динамовцы захотят взять реванш за то поражение и выйдут играть на победу. В последнее время у них неплохо получается. В любом случае футбол — игра непредсказуемая и никто никогда не знает, как закончится встреча», — сказал Булыкин.

Встреча 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Факелом» пройдет завтра, 8 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.