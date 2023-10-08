Ташуев: «Есть очко трудовое, мы много трудилось за это очко»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Оцените результат относительно увиденного на поле.

- Кем?

- Увиденного вами. Вы довольны результатом?

- Доволен или не доволен, такого слова нет. Есть очко трудовое, мы много трудилось за это очко. Были моменты позитивные. В первом тайме провели несколько долгих позиционных атак с хорошим владением, но не хватало концовки. Второй тайм мы также хотели играть, но все же кондиции подвели, ребята большой объем сделали, надо было усилить игру заменами. Усилило и «Динамо», вышли Смолов, Лесовой, сильные футболисты не индивидуально, а командные. Хотя моменты у нас были хорошие, «Динамо» атаковало остро, и мы атаковали, хотели забить. Трудовая игра с разным уровнем ошибок, поле скользкое очень. Для нас это очко заработанное, трудовое очко.

- При вас «Факел» сегодня впервые перешел на тройку центральных защитников? Это реакция на замены Лички?

- Да, это реакция на ход матча, все-таки фланги усилились. Скопинцев хорошо играл, Смолов начал отскакивать на разные позиции, я понимал, что тяжело уже, и Черов уже подсел в обороне, поэтому в концовке так сделали, не по схеме, а расширили наших защитников, перекрывали фланги, чтобы было меньше угроз.