Чавес - о желании играть в России: «Это же реальный шанс расти в профессиональном плане»

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о том, почему принял решение продолжить свою карьеру в России.

Игрок сборной Мексики отметил, что его целью было выступление в России, и как появилось предложение из РПЛ, то сразу ухватился за него, чтобы мечта по итогу осуществилась.

«Это же реальный шанс расти в профессиональном плане! С детства хотел уехать в Старый Свет», - приводит слова Чавеса «Спорт-Экспресс».

27-летний футболист перешёл в московское «Динамо» в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.