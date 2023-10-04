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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чавес - о желании играть в России: «Это же реальный шанс расти в профессиональном плане»

04 Октября 2023 • 12:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
08.10 16:30

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о том, почему принял решение продолжить свою карьеру в России.

Игрок сборной Мексики отметил, что его целью было выступление в России, и как появилось предложение из РПЛ, то сразу ухватился за него, чтобы мечта по итогу осуществилась.

«Это же реальный шанс расти в профессиональном плане! С детства хотел уехать в Старый Свет», - приводит слова Чавеса «Спорт-Экспресс».

27-летний футболист перешёл в московское «Динамо» в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. 

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Динамо Москва Луис Чавес
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