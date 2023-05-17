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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Краснодара» Алонсо: «Нужно отдать должное «Зениту» за работу, которую они проделали»

17 Мая 2023 • 09:46 Комментировать
Краснодар
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Урал
Через 7 ч. 50 мин.

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением о гегемонии «Зенита» в чемпионате России. Напомним, что после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ петербуржцы оформили своё пятое чемпионство подряд.

Алонсо отметил, что свой гегемон есть во многих чемпионатах. По мнению парагвайца, «Зенит» проделал отличную работу для того, чтобы стать лучшей командой страны.

«Зенит» — очень конкурентоспособная команда, там играют высококлассные футболисты. Нужно отдать им должное за ту работу, которую они проделали, чтобы быть сильнее соперников и становиться чемпионами пять лет подряд», — цитирует Алонсо «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя ЦСКА на 11 очков. До конца турнира командам осталось провести по три встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Хуниор Алонсо
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