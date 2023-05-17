Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковом матче с «Уралом».

- Как оцениваете эпизод с неназначенным пенальти и красной карточкой Гогричидзе в самом конце матча?

- Мне сразу этот момент показался спорным и странным. Когда посмотрел повтор – остался при своем мнении. Я не понимаю, как у нас в футболе судьи все трактуют. На месте тренера я бы с ума сошел. Если там был офсайд, тогда красную карточку надо отменять.

- Игра оправдала ожидания?

- Мне матч понравился. Я сразу сказал, что будет важно забить первым. Все-таки «Урал» - более оборонительная команда, а «Краснодар» старается играть в свой футбол, хоть его и критикуют. У «быков» были моменты, которыми они не воспользовались. А когда гости сравняли счет, стало тревожно за «Краснодар».

- Есть удивление, что «Урал» оказал такое сопротивление команде Ивича, все-таки клубы на разных полюсах в таблице?

- В данной ситуации этот фактор не играет большой роли. Шла борьба за выход в финал, и победить мог любой.

- Во втором тайме «Урал» с «Краснодаром» играли на равных, что подтверждает ваши слова.

- Абсолютно. В первом тайме чувствовалось, что хозяева были более уверенны. Тем более играли дома, при своих болельщиках. Все-таки это ощущается. Они гонят свою команду вперед, кто бы что не говорил. А «Урал» хочется похвалить. Они молодцы. Понятно, что в чемпионате у них проблемы. Они борются за выживание. Поэтому и делали ставку на Кубок.

- Было ощущения, что «Урал» в концовке может дожать «быков», потому что были острыемоменты?

Реклама

- Когда Бикфалви забил, минут десять были качели. А потом, когда Кордоба отличился, «Краснодар» взял игру под контроль, и «Уралу» было очень тяжело.

- Как оцените игру Бикфалви? Он очень полезно действовал.

- Мне вообще нравится этот футболист. Он своеобразный. Всегда на первых ролях. Особенно в решающих встречах. Вот что значит лидер. Это очень удачное приобретение «Урала». Как его до сих пор еще никто не забрал? Понятно, что это возрастной игрок, но он мог бы многим подойти под модель игры.

- Какие прогнозы на Суперфинал?

- Многие говорили: «Да сколько можно, ЦСКА – «Урал». Надо, чтобы «Краснодар» вышел в финал, чтобы было интересно. Но ситуация будет двоякая. ЦСКА мне больше сейчас нравится по игре. Команда более стабильная. Ее лидеры – Чалов, Обляков, поймали уверенность. Посмотрим. Это финал. Один матч. Команда может быть сильнее на бумаге, а в игре все развернется по-другому.

- То, что матч пройдет в Москве, дает какое-то преимущество ЦСКА?

- Да нет. Приедут болельщики «Краснодара», простые зрители придут, и здесь не будет такого чувствоваться.

- Обе команды атакующие. Будет много голов?

- В финале зачастую тяжело прогнозировать. Но это будет открытый футбол. Команды будут атаковать.

Елена Григорьевская