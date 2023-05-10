Деменко: «Краснодару» по силам выиграть Кубок России»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко верит в бывший клуб. По его мнению, «быки» заждались трофеев и в этом сезоне они вполне могут поспорить с ЦСКА за Кубок России и взять заветный трофей.

«Мы же помним, что клуб уже был в шаге от победы в этом турнире, все может быть. Очень надеюсь, что «Краснодар» сможет это сделать», - заявил Деменко «РБ Спорт».

Напомним, что первым суперфиналистом Кубка не так давно стал московский ЦСКА – подопечные Владимира Федотова отправили в Путь регионов «Урал». Теперь 17 мая уральцы и «быки» выяснят, какой команде предстоит сразиться с армейцами Москвы за престижный трофей.

«Краснодар» едва не взял Кубок России в 2014 году – тогда в финальном матче «быки» уступили «Ростову» Миодрага Божовича в серии послематчевых пенальти – 5:6.

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