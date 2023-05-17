Суперфинал Кубка России не перенесут из «Лужников» - РФС

На прошлой неделе в прессе появилась информация о возможном переносе суперфинала Кубка России из «Лужников» на другой стадион. Впрочем, переноса не будет. Это подтвердили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

«Главный матч года пройдёт на главном стадионе страны, финал Кубка России, как и планировалось, пройдет на стадионе «Лужники», - комментарий из РФС приводит ТАСС.

В РФС напомнили, что финал должен проходить на стадионе, оборудованном для использования системы Fan ID в соответствии с распоряжением властей. Также в комментарии отмечается, что при формировании билетной программы РФС обеспечит максимальную вместимость в соответствии с запросами.

«Все меры, которые в соответствии с нормативными актами будет необходимо для этого принять, будут приняты», - сообщили в РФС.

Суперфинал Кубка России пройдёт 11 июня. В нём сыграет ЦСКА и победитель пары «Краснодар» - «Урал».